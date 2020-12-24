Кемерово, , 08:13 — REGNUM Режим повышенной готовности в Кемеровской области продлили до 15 января. Сделано это с учётом текущей эпидемической обстановки, сообщает оперативный штаб региона.

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«Работодателям необходимо перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы, а также всех работников от 65 лет и старше и тех, кто имеет заболевания со значимыми факторами риска», — говорится в оперативном сообщении.

Кроме того, все работодатели региона должны минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах.

В то же время, с 3 по 15 января проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, а также оказание услуг организациями общественного питания разрешаются с 6:00 до 1:00 (время местное).