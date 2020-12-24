Петропавловск-Камчатский, , 08:13 — REGNUM Медведи, которые не залегли в спячку, продолжают держать в страхе жителей Камчатки. Особенно сложная ситуация сложилась в Усть-Большерецком районе края — с 21 декабря отстрелили ещё двух хищников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Агентстве лесного хозяйства.

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В ведомство поступает информация от охотников и рыбаков о гуляющих по лесу косолапых.

«Хищники посещали участки побережья Охотского моря от устья р. Опала до устья р. Большая, а также севернее мыса Левашова, отмечены в бассейнах рек Утка и Кихчик и у п. Кавалерское», — уточнили в агентстве.

Жителей района попросили не посещать охотугодья вне организованных групп и без средств самообороны.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 по 15 декабря на Камчатке в Усть-Большерецком районе были вынуждены отстрелить трёх медведей, которые вышли в населённые пункты.