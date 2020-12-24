Якутск, , 08:18 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев в послании Госсобранию поставил задачу снижать излишнее давление на бизнес, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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По словам Николаева, Якутия занимает 77 место по индексу административного давления, который оценивает контрольно-надзорную деятельность федеральных органов, исключая налоговую службу и МВД.

«Это свидетельствует о том, что по сравнению с большинством регионов, существует излишняя жесткость, высока доля штрафов, в том числе за первое административное правонарушение», — сказал глава республики.

Айсен Николаев рекомендовал переориентировать внимание на субъекты высокого риска, расширить практику предупреждений.

Он напомнил, что в 2021 году пройдёт совместная коллегия Генпрокуратуры РФ и Минвостокразвития с участием губернаторов Дальнего Востока, где будет обсуждаться вопрос снижения административного давления на бизнес.

Как сообщало ИА REGNUM, Айсен Николаев 24 декабря обратился с ежегодным посланием Государственному собранию республики.