Оттава, , 08:11 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 6845 и превысило 528,3 тыс. Об этом 24 декабря сообщает канадский минздрав.

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По данным министерства, на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 528 354.

Также сообщается, что за это же время в Канаде зафиксировали 44 скончавшихся от COVID-19 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 14 597.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали канадские провинции Квебек (183 523 заразившихся), Онтарио (162 663) и Альберта (93 781).

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Канаде за сутки было выявлено свыше 6,2 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.