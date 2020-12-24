Тюмень, , 08:03 — REGNUM В Тюмени вызвала широкое обсуждение проблема, когда бывшие мужья присваивают так называемые президентские выплаты на детей, назначенные в период пандемии. Об этом сообщает портал 72.ru.

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Проблема касается женщин, которые развелись с мужьями в 2020 году и остались с детьми. Согласно законодательству, президентскую выплату на ребёнка может оформить любой из супругов, если он не лишён родительских прав. Новая выплата в пять тысяч рублей, о которой заявил президент России Владимир Путин, будет начисляться автоматически, на основании прежних заявлений.

Некоторые мужчины, оформившие президентскую выплату до развода, отказались передавать пособия своим бывшим жёнам, оставшимся с детьми. Обращения в МФЦ и Пенсионный фонд таких матерей безрезультатны.

В Пенсионном фонде России изданию пояснили, что тут дело в порядочности отца, ушедшего из семьи: передаст он денежные средства или нет. Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов также отметил, что к нему уже с данной проблемой обращались.

«Здесь есть два варианта: либо экс-супругам договариваться, либо одному идти в суд, чтобы взыскать с другого эти деньги. Заявление может подать только родитель, проживающий с детьми, — чаще это мама. Если женщина оказалась в трудной жизненной ситуации, она может получить бесплатную юридическую помощь. Можно обратиться к нам за разъяснениями», — сообщил тюменский омбудсмен.

Примечательно, что в комментариях к названной проблеме развернулась в социальных сетях «война полов».

«Алименты платит именно мужчина. Собственно, «президентские» — это и есть компенсация ему за то, что он платит, когда доходы упали», — считает один из жителей Тюмени.

«Бывший платит алименты 750 рублей, кружки, одежду, питание и лечение оплачиваю я. Бюджет расходов на ребенка: комплект зимней одежды плюс к школе 12 800, плюс питание в месяц — 10 000, кружок — 2800 (рукопашка) плюс английский — 2800, плюс расходы на лечение ОРЗ — 2800. Итого в месяц в среднем от 15 000 рублей. Зарабатываю сама, содержу ребенка — сама. Отец последний раз был четыре месяца назад, подарков не покупал ни разу. Вопрос: как при таких алиментах отец может претендовать на детские?» — ответила оппоненту тюменка.

Несколько высказываний касалось защиты детей.

«Чтобы президентские выплаты не стали выплатами раздора, надо было изначально, наверное, прописать в постановлении, что деньги полагаются родителю несовершеннолетнего, проживающему непосредственно с ребёнком», — рассуждает ещё один участник обсуждения проблемы.