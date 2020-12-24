Куала-Лумпур, , 07:53 — REGNUM Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2, получившая название A701V, выявлена в Малайзии, сообщает издание New Straits Times со ссылкой на главу малазийского министерства здравоохранения Нур Хишама Абдуллу.

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По словам чиновника, эта разновидность вируса была обнаружена в 60 пробах пациентов из штата Сабах. Ранее случаи заражения таким типом SARS-CoV-2 фиксировались в ряде страна Латинской Америки, Нидерландах, Сингапуре и Австралии.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря в Сингапуре выявили первый случай инфицирования высокозаразным штаммом коронавируса, впервые зарегистрированным в Великобритании.

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