Куала-Лумпур, 24 декабря 2020, 07:53 — REGNUM Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2, получившая название A701V, выявлена в Малайзии, сообщает издание New Straits Times со ссылкой на главу малазийского министерства здравоохранения Нур Хишама Абдуллу.
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По словам чиновника, эта разновидность вируса была обнаружена в 60 пробах пациентов из штата Сабах. Ранее случаи заражения таким типом SARS-CoV-2 фиксировались в ряде страна Латинской Америки, Нидерландах, Сингапуре и Австралии.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря в Сингапуре выявили первый случай инфицирования высокозаразным штаммом коронавируса, впервые зарегистрированным в Великобритании.
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