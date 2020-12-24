Тайбэй, , 07:53 — REGNUM Департамент туризма Тайваня отменил новогоднее мероприятие на северно-восточной оконечности острова из-за риска распространения коронавирусной инфекции, сообщает агентство Reuters.

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Сообщается, что речь идет о встрече восхода солнца 1 января у города Фулонг, которая проводится ежегодно. Департамент принял решение об отмене мероприятия после того, как на Тайване подтвердили первый с начала апреля случай локальной передачи коронавирусной инфекции.

Отмечается, что другие новогодние мероприятия все же пройдут, включая праздничный салют. Однако участникам придется все же носить медицинские маски. Добавим, что с начала пандемии в Тайване выявили 777 случаев заражения коронавирусом нового типа и подтвердили семь летальных исходов среди пациентов с COVID-19.