Якутск, , 08:02 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев 24 декабря обратился с ежегодным посланием Государственному собранию республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Читайте также: В Свердловской области анонсировали Год медицинского работника

По мнению Николаева 2021 год должен быть в Якутии Годом здоровья — нет ничего более ценного, чем жизнь человека.

«Столкнувшись с тяжелейшими рисками и угрозами здоровью людей, мы должны сделать ответственный шаг и начать преобразования в обществе для сохранения и приумножения благополучия якутян. Нет ничего важнее, чем забота о здоровье. Именно поэтому я объявляю 2021 год в республике Годом здоровья», — сказал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 2021 год в Свердловской области объявили Годом медицинского работника.