Барнаул, , 07:50 — REGNUM Власти Алтайского края отрицают наличие взаимосвязи между остановкой плановой помощи и ростом смертности в Алтайском крае. Он этом сообщает канал «ПолитЦентр» со ссылкой на доклад министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, обнародованный накануне, 23 декабря, в ходе заседания Общественной палаты региона.

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Общественности была представлена подробная раскладка по возрасту умерших пациентов в 2020 году.

Статистические данные выглядят следующим образом:

0−9 лет — 0%;

10−19 лет — 0,2%;

20−29 лет — 0%;

30−39 лет — 1,9%;

40−49 лет — 3,9%;

50−59 лет — 12%;

60−69 лет — 30,8%;

70−70 лет — 28,5%;

80−89 лет — 20,4%;

90−99 лет — 2,5%.

«В итоге мы имеем рост количества умерших по отношению к прошлому году на 1 339 человек. Основные причины — это короновирус и болезни органов дыхания, которые приросли троекратно. Также стало больше умерших от болезни системы кровообращения, перенесших COVID-19», — доложил Дмитрий Попов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 24 декабря общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1441 человека, причём сразу 15 из них добавили в сводку только за последние сутки.

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Неутешительные данные о значительном росте смертности в Алтайском крае за октябрь 2020 г. опубликовал Росстат. Всего в этот период умерли 4637 жителей Алтайского края, что на 1780 больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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