Барнаул, , 07:34 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 24 декабря, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1441 человек, причём сразу 15 из них добавили в сводку только за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества больных внебольничной пневмонией (8957 человек, +92 за сутки) и ОРВИ (15 562 человека, +140 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 31 410 человек (+216 за сутки).

Тяжелобольных насчитывается 432 (минус 40 за сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 144 пациента (минус двое за сутки). Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 1087 (+19 за сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 27 701 человек (+208 за сутки).

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