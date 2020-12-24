Ульяновск, , 07:32 — REGNUM В Ульяновской области коронавирус заподозрен ещё у 285 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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По оперативным данным на вечер 23 декабря, в области под наблюдением остаются 11 399 человек. Всего с начала пандемии проведено 511 564 лабораторных исследования в отношении 483 504 человек.

По предварительным данным, за 23 декабря подтверждено 285 случаев заражения коронавирусом — в результате общее число достигло 34 342 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Отметим, что ранее в Ульяновске сотрудники Центральной клинической медико-санитарной части имени В. А. Егорова присоединились к флешмобу под хэштегом «НеВстречайтеНовыйГодсНамиисCOVID-19», запущенному кубанскими медиками. В условиях пандемии коронавируса врачи рекомендуют провести новогодние праздники в кругу семьи.