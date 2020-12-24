Анадырь, , 07:34 — REGNUM Губернатор Чукотки Роман Копин объявил 31 декабря выходным днём.

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По совету президента РФ Владимира Путина дальневосточные губернаторы объявляют последний день года нерабочим.

«Издал соответствующее распоряжение и рекомендую всем работодателям на территории округа установить выходной в канун Нового года», — написал Копин в своём аккаунте в соцсетях.

Жители округа в комментариях благодарят губернатора за такое решение.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв поменял решение относительно 31 декабря и объявил в этот день выходной.

Президент РФ Владимир Путин поддержал главу фракции «Единая Россия» Сергея Неверова, предложившего официально объявить 31 декабря нерабочим днем для всей территории страны. Об этом он заявил 23 декабря на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.