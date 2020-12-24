Рим, , 07:33 — REGNUM В Италии 24 декабря, в сочельник католического Рождества, вступил в силу общенациональный карантин, экстренно введённый правительством из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства.

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Как и во многих других странах Европы, ужесточение ограничительных мер было введено в Италии буквально в последний момент. С сегодняшнего дня в стране вводится запрет на любые передвижения населения без крайней необходимости, а также любые массовые гулянья на городских площадях, в том числе в новогоднюю ночь. Все магазины и предприятия общепита смогут обслуживать клиентов только навынос.

В так называемой красной зоне новые ограничения будут действовать до 6 января. Предполагается их незначительное ослабление 28−30 декабря и 4 января.

Отмечается, что досрочный (до праздника) карантин не вводился властями в связи с тем, что граждане ранее массово скупили все билеты на поезда и самолёты для поездок к родственникам в последние выходные дни до начала новых ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Италии общее число смертей среди заразившихся коронавирусом COVID-19 с начала пандемии перевалило за отметку в 70 тыс. Общее число случаев заражения приближается к двум миллионам.

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