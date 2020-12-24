Москва, , 06:55 — REGNUM Запрет на курение в медучреждениях, торговых точках, базах и складах начнет действовать в России с 1 января 2021 года сообщил агентству «Прайм» управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

Ограничения не будут распространяться на специально отведенные места, оборудованные знаком «Место для курения». Указанные меры были включены в постановление правительства РФ от 25 сентября 2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима».

Помимо этого, в России также продолжит действовать запрет на курение на территориях хлебоприемных пунктов, сельскохозяйственных угодий, учреждений образования и объектах транспортной инфраструктуры, предприятий добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, а также на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах.

Места, на которые распространяются эти ограничения, необходимо обозначать предупреждающей табличкой: «Курение и пользование открытым огнем запрещено».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября стало известно, что, согласно исследованиям «Левада-центра», в России за 16 лет на 5% сократилось число курящих людей — с 38% в 2004 до 33%.

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