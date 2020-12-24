Челябинск, , 06:49 — REGNUM Одна из жительниц Москвы усыновила двухлетнего мальчика из Челябинска, страдающего спинальной мышечной атрофией. Об этом пишут СМИ.

Ребёнок родился в сентябре 2018 года. Его биологическая мать проходила лечение от наркозависимости, не забирала ребёнка из больницы, не отказывалась от него и получала пособие. Органы опеки были вынуждены лишить её родительских прав через суд.

К моменту усыновления ребёнок находился в больнице на аппарате ИВЛ. О нём на съёмках программы «Мужское и женское» узнала нейропсихолог из Москвы. Его уже перевезли в Москву. Сейчас он находится в Морозовской детской больнице. Рядом с ним и его приёмная мать, написала в соцсетях детский федеральный омбудсмен Анна Кузнецова.