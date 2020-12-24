Благовещенск, , 06:35 — REGNUM Генерал-майор, кандидат военных наук, профессор Владимир Грызлов покидает пост руководителя Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) и переезжает на постоянное место жительство в Санкт-Петербург, об этом сообщили на официальной странице учебного заведения в Instagram.

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Грызлов руководил ДВОКУ 18 лет. В Санкт-Петербурге он будет преподавать в одном из военных вузов.

«Надо освобождать дорогу молодым», — сказал генерал-майо.

Кто возглавит ДВОКУ станет известно в феврале 2021 года после подписания президентом РФ Владимиром Путиным соответствующего указа.

«На этот пост центральная аттестационная комиссия при Министерстве обороны РФ рекомендовала кандидатуру генерал-майора Александра Николаевича Игнатенко — начальника штаба Второй армии Центрального военного округа (Самарская область)», — говорится в сообщении училища.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Амурской области Василий Орлов встретился с новым прокурором региона Александром Бучманом, который прибыл на новую должность из Краснодарского края.