Берлин, 24 декабря 2020, 06:26 — REGNUM Решение запретить проведение 30 декабря в центре Берлина массовой акции протеста против действующего карантина приняли городские власти, сообщается на сайте берлинской полиции.
Изначально организаторы подали заявку на 22,5 тысячи участников мероприятия. Отказ объясняется ситуацией с распространением коронавирусной инфекции.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря, по информации института Роберта Коха, в Германии за сутки выявили 24 740 случаев заражения коронавирусом.
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