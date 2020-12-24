Кемерово, , 06:18 — REGNUM В Кемеровской области обеспечивать безопасность во время новогодних праздников будут более тысячи спасателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

По словам губернатора Сергея Цивилёва, на время праздников будут приняты дополнительные меры безопасности.

«В том числе увеличено количество находящихся в режиме повышенной готовности спасателей. Ежедневно к выезду на место возможной чрезвычайной ситуации будут готовы более тысячи сотрудников МЧС и пожарных», — уточнил он.

Так, для ликвидаций возможных чрезвычайных ситуаций круглосуточно будет дежурить группа регионального МЧС в составе 710 человек и 214 единиц спасательной техники. Также круглосуточно будут работать четыре опорных пункта тушения пожаров в составе 96 человек и 33 спецмашин, а также аэромобильная группировка — 100 человек и 20 единиц техники. В режиме повышенной готовности будут находиться четыре отряда военизированных горноспасательных частей и отряд быстрого реагирования.

На автомобильных дорогах региона оборудованы 95 пунктов обогрева и питания с термосами, одеялами, валенками и тёплой одеждой.