Челябинск, 24 декабря 2020, 06:17 — REGNUM В Челябинске местную активистку оштрафовали после записи видеообращения, адресованного избранному президенту США Джо Байдену. Решение вынес Центральный районный суд, пишут СМИ.
На запись видеообращения собрались более десяти человек. Правоохранительные органы посчитали это несанкционированным публичным мероприятием. Женщина оштрафована на 20 тыс. рублей, пишет 74.ru.
Запись видеообращения прошла 12 декабря. В нём местные жители просили Байдена помочь с улучшением в Челябинске экологической ситуации. А на видеообращение обратил внимание телеведущий Иван Ургант и высмеял его.