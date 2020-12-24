Иерусалим, , 06:13 — REGNUM Четыре случая заражения новой разновидностью коронавируса, ранее выявленной в Великобритании, зафиксировали в Израиле, сообщается на сайте израильского министерства здравоохранения.

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Три из них связаны с пациентами, прибывшими с территории британского королевства в течение последних нескольких дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря иммунолог из клиники Хадасса Ар Ха-Цофим из Иерусалима Яков Беркун заявил, что новая мутация коронавируса, обнаруженная в Великобритании, вряд ли связана с радикальным изменением SARS-CoV-2.

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