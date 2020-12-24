Кемерово, , 06:12 — REGNUM В Кемеровской области в рамках «Новогоднего марафона» во всех муниципалитетах запущены часы, отсчитывающие время до 2021 года. Марафон проходит под слоганом «Кузбасс — время новогодних чудес», сообщили ИА REGNUM в министерстве культуры и национальной политики региона.

Проект стартовал 14 ноября в Шерегеше. За это время команда, в которую входит Дед Мороз, танцоры, артисты и победители первого в области телевизионного вокального конкурса «Голоса», посетила все муниципалитеты. В каждом были запущены символические часы, ведущие отсчёт до наступления Нового года.

Финальной точкой стал Кемерово. Здесь часы торжественно запустили на площади у Дворца культуры шахтёров.