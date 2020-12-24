Мехико, , 06:12 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки выявили 11 653 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава этой латиноамериканской страны.

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Таким образом, с начала пандемии на мексиканской территории выявили 1 350 079 инфицированных SARS-CoV-2. Также за минувшие сутки в республике скончались еще 816 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего в Мексике жертвами осложнений COVID-19 стали 120 311 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал начать массовую вакцинацию населения против COVID-19 уже 24 декабря. По его словам, в страну уже прибыла первая партия препарата, разработанного американской компанией Pfizer. В первую очередь прививать будут медработников, пожилых людей и жителей страны с хроническими заболеваниями.

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