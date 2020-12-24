Лиссабон, , 06:00 — REGNUM Национальный институт здравоохранения Португалии (INSA) обнаружил в ходе второй волны COVID-19 три новых разновидности коронавирусной инфекции, сообщает агентство Lusa.

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«Мы сейчас ведем исследования… этих разновидностей мутаций, выявленных в ходе второй волны, которые не были обнаружены во время первых вспышек заболевания», — заявил глава департамента инфекционных заболеваний INSA Хоау Паулу Гомес.

При этом эксперт подчеркнул, что в выявлении новых видов SARS-CoV-2 нет ничего необычного. По его словам, вирус в течение года мог мутировать неоднократно. Однако Гомес добавил, что пока нет никаких свидетельств особой опасности новых разновидностей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый штамм коронавируса нового типа выявили в Великобритании и Южно-Африканской Республике. В связи с этим ряд стран ограничил авиасообщение с этими государствами. Тем не менее пока никаких подробных данных о новом штамме SARS-CoV-2 не сообщается.