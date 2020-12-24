Буэнос-Айрес, , 05:55 — REGNUM Повторное вскрытие тела аргентинского футболиста Диего Марадоны провели судмедэксперты Аргентины, сообщает пресс-служба прокуратуры Буэнос-Айреса.

Сообщается, что, согласно результатам экспертизы, следов алкоголя или наркотиков выявлено не было. При этом прокуратура продолжает проверку, причастны ли лечащие врачи к смерти легенды мирового футбола.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре футболист Диего Марадона скончался через несколько дней после перенесенной операции на головном мозге. Правоохранительные органы Аргентины уже провели обыски в офисе и дома у его лечащего врача Леопольдо Луке. Сам врач отрицает причастность к смерти футболиста, однако расследование продолжается.