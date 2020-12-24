Владивосток, , 05:59 — REGNUM Во Владивостоке на карантин по коронавирусу закрывают классы и группы в детских садах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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За минувшие сутки в столице Приморья лабораторно подтверждено 145 новых случаев заражения коронавирусом.

На 24 декабря временно закрыты 11 групп в восьми детских садах, на дистанционное обучение переведены 65 классов в 33 школах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии в очной форме работают 166 школ, в очно-заочной — 271, в дистанционном формате — 204.