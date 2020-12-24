Владивосток, , 05:57 — REGNUM В Приморье за сутки скончались пять (днём ранее шесть) пациентов с коронавирусом, лаборатории выдали 236 (240 накануне) положительных тестов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Из общего количества выявленных случаев, во Владивостоке — 145.

На 24 декабря в регионе зарегистрировано 27 615 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 19 568 пациентов, не справились с болезнью 344 приморца.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине с начала пандемии выявили 14 707 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью уже 11 348 человек.