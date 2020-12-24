Якутск, , 05:11 — REGNUM В Якутии в очной форме работают 166 школ, в очно-заочной — 271, в дистанционном формате — 204, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минобразования республики.

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В связи с превышением порогов заболевания ОРВИ и гриппом закрыт на карантин детский сад в Верхоянском районе.

Частично закрыты 15 групп в 13 детских садах. В привычном режиме работает 801 детский сад.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, актированные дни были объявлены в 387 школах (4086 классов), обучение ведётся в дистанционной форме.

Количество частично закрытых школ в республике — 38, в которых на дистанционное обучение перешли 63 класса. 60 классов закрыты в связи с выявленными случаями заболевания COVID-19, три класса — из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Как сообщало ИА REGNUM, в России не смогли организовать дистанционное обучение на должном уровне. Об этом 21 декабря сообщил главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян на пресс-конференции в Москве.