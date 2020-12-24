Хабаровск, , 04:41 — REGNUM Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв поменял решение относительно 31 декабря и объявил в этот день выходной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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23 декабря во время прямой линии Дегтярёв сказал, что объявлять 31 декабря выходным днём — это пиар. Но в своём выступлении на заседании Госсовета президент РФ Владимир Путин рекомендовал сделать 31 декабря нерабочим днём.

Врио губернатора сказал, что поступит в соответствии с рекомендацией президента.

Ранее Михаил Дегтярёв говорил, что 31-е будет рабочим днём.

Как сообщало ИА REGNUM, многие граждане России уже успели отработать дополнительный рабочий день, чтобы покрыть отсутствие на рабочем месте 31 декабря. Люди считают, что объявление 31 декабря выходным днём необходимо было делать сильно заранее.