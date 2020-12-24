Пекин, , 04:37 — REGNUM На скоростные поезда, курсирующие между Пекином и Шанхае со скоростью от 300 до 350 км/ч, вводится гибкая система ценообразования, сообщает 23 декабря агентство Синьхуа.

Цены будут варьироваться в зависимости от сезона, периодов времени, класса поездок и направлений, сообщает компания Beijing-Shanghai High Speed Railway Co., Ltd.

По данным компании, самый низкий тариф на место второго класса сейчас составляет 498 юаней (около $76) за билет, а самый высокий — 598 юаней.

Высокоскоростная железная дорога Пекин — Шанхай протяженностью 1318 км, соединяющая Пекин с восточным прибрежным экономическим узлом Шанхаем, была запущена в эксплуатацию 30 июня 2011 года.