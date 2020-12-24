Кемерово, , 04:37 — REGNUM Главному врачу Кузбасской клинической инфекционной больницы Светлане Кудашевой присвоено почетное звание Героя региона. С инициативой представить её к награде выступил губернатор Сергей Цивилёв, сообщили ИА REGNUM в областном министерстве здравоохранения.

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Уточняется, что депутаты единогласно поддержали предложение. Высшую награду Кемеровской области Светлана Кудашева получила «за самоотверженный труд и беззаветное служение людям, за мужество и самообладание при оказании высококвалифицированной медицинской помощи, за преданность избранному делу, профессиональный подвиг и весомый вклад в благородное дело сохранения жизни и здоровья кузбассовцев».

Как подчеркнул Цивилёв, Кузбасская клиническая инфекционная больница первой в регионе приняла пациентов с коронавирусом.

«В медицинской организации проведена колоссальная работа по созданию первой в Кузбассе «красной зоны». В кратчайшие сроки персонал перестроился для работы в условиях пандемии и до сих пор находится на передовом рубеже борьбы за жизнь и здоровье жителей области. Все это не было бы возможным без личного вклада главного врача Светланы Кудашевой», — отметил глава региона, вручая награду.

Общий стаж работы Светланы Кудашевой в медицине — 25 лет.