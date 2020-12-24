Южно-Сахалинск, , 04:34 — REGNUM На Сахалине с момента начала пандемии зарегистрирована 15 смерть пациента от COVID-19. Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор области Валерий Лимаренко.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

Читайте также: Минздрав Великобритании заявил о новом штамме коронавируса из ЮАР

Скончалась жительница Углегорска 1967 года рождения. Известно, что она болела шесть дней, но за медицинской помощью не обращалась.

«При проведении первичного осмотра было принято решение о госпитализации. Тяжесть заболевания не дала шансов спасти жизнь островитянки», — написал Лимаренко.

На Сахалине долгое время с момента начала пандемии не регистрировались летальные исходы пациентов от COVID-19. Первая смерть была зафиксирована в островном регионе 19 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании выявлено два случая заражения ещё одним мутировавшим штаммом коронавируса, который был перенесён из Южно-Африканской Республики. Об этом заявил 23 ноября министр здравоохранения Соединённого Королевства Мэттью Хэнкок.