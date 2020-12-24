Пекин, 24 декабря 2020, 04:33 — REGNUM Китай расширит поставки услуг по скринингу онкологических заболеваний и нарастит соответствующие мощности, сообщает 23 декабря агентство Синьхуа.
Пятилетняя выживаемость при раке в Китае выросла с 30,9% до 40,5% за последнее десятилетие, отметил член Китайской академии наук и директор Национального онкологического центра Хэ Цзе.
Однако заболеваемость раком все еще растет в результате старения населения, индустриализации и урбанизации, которые ускорились в последние годы, отметил он.
Другие факторы, такие как хронические инфекции и нездоровый образ жизни, также приводят к росту заболеваемости раком, сказал он, призывая к эффективным мерам предосторожности и ранней диагностике, и лечению для улучшения показателей выживаемости.