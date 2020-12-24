Пекин, , 04:25 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлено 11 новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 24 декабря агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число привнесенных из-за рубежа случаев опасной инфекции в Китае за все время эпидемии достигло 4174. Шесть новых случаев пришлись на Шанхай, еще два — на Сычуань и по одному — на Ляонин, Хэнань и Гуандун.

Из больниц страны было выписано 3900 человек, переболевших опасной инфекцией, еще 274 человека продолжают получать медицинскую помощь в больницах страны. Смертей среди данной группы заболевших не зафиксировано.