Тайбэй, , 04:22 — REGNUM Власти Тайваня отменили некоторые массовые мероприятия и ввели более жесткие ограничения по COVID-19 после недавней вспышки, сообщает 23 декабря агентство Синьхуа.

Департамент туризма Тайваня принял решение отменить ежегодной празднование Нового года на северо-восточной оконечности острова, а также рассматривает возможность отмены прочих массовых мероприятий в популярных туристических местах.

Для тех мероприятий, что отменены не были или не будут, власти ввели более жесткие меры борьбы с эпидемией. Все участники обязаны носить лицевые маски и предъявлять свои удостоверения личности при посещении закрытых мероприятий, в то время как прием пищи на месте запрещен.

По данным местного агентства по мониторингу эпидемий, 23 декабря на Тайване шесть человек дали положительный результат на COVID-19, трое из которых прибыли с Филиппин, а оставшиеся трое — из Индонезии.

На текущий момент общее число случаев заболевания COVID-19 на Тайване возросло до 776 с семью смертельными исходами.