Богота, , 04:22 — REGNUM В Колумбии за прошедшие сутки выявили 14 233 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба колумбийского минздрава.

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По его данным, с начала пандемии в этой латиноамериканской стране подтвердили 1 544 случая инфицирования SARS-CoV-2. Уже смогли выздороветь 1 404 168 пациентов, еще 41 174 человека с болезнью не справились и скончались от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Колумбии выявили свыше 12,5 тыс. инфицированных SARS-CoV-2. Отметим, что в течение недели в этой латиноамериканской стране наблюдается рост заболеваемости COVID-19.

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