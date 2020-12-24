Пекин, , 04:12 — REGNUM Уровень распространенности депрессии в Китае достиг 2,1% в 2019 году, а уровень тревожных расстройств — 4,98%, сообщили в 23 декабря в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Число людей с психологическими проблемами и психическими расстройствами в Китае постепенно растет, отметил глава бюро профилактики и контроля заболеваний при комиссии Чан Цзилэ, добавив, что проблемы психического здоровья населения становятся все более заметными.

По словам Чана, в начале этого года в стране был создан Национальный центр профилактики и контроля психического здоровья для решения связанных с этим проблем.

Китай будет укреплять образование специалистов в смежных областях, повышать осведомленность общественности о психическом здоровье и уделять больше внимания уязвимым группам населения, добавил эксперт.