Сингапур, , 04:03 — REGNUM Первый случай инфицирования новой формой коронавируса, характеризующейся быстрым распространением по сравнению с обычным типом SARS-CoV-2, зафиксировали в Сингапуре, передает телеканал CNA.

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Эта мутация вируса выявлена у студентки, вернувшаяся на родину из Лондона. После было обнаружено еще 11 носителей этого возбудителя.

Речь идет о зарегистрированной в Великобритании разновидности SARS-CoV-2. Всего за месяц в Сингапуре выявили 31 ввозной случай заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун заявил, что жители государства получат вакцину против коронавирусной инфекции бесплатно.

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