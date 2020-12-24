Красноярск, , 03:58 — REGNUM В четверг, 24 декабря, в Красноярске будет облачно, временами небольшой снег, температура воздуха −10… −8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Красноярск Иван Шилов © ИА REGNUM

В 07:40 на Театральной площади было — 15 °C.

Ночью с 24 на 25 декабря ожидается до — 13 °C, небольшой снег.

Ветер юго-западный 3−8 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 734 мм рт. ст.

В пятницу, 25 декабря, в Красноярске до — 9 °C днём и около — 30 °C ночью, небольшой снег.

В субботу, 26 декабря, в Красноярске ожидается до — 27 °C днём. Ночью — до — 38 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 24−25 декабря в северных районах Красноярского края ожидается сильный мороз: температура воздуха на юге Таймырского муниципального района −50… −45 °C, в Эвенкийском муниципальном районе и на севере Туруханского района −55… −50 °C. На севере центральных районов Красноярского края −33… −30 °C, ночью местами до −43… −35 °C.

В горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько российских регионов в Сибири в ближайшие дни столкнутся с наступлением аномальных холодов из-за арктического антициклона.

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