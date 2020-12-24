Сараево, , 03:45 — REGNUM В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа, в соответствии с результатами 2357 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 674 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 41 человек скончался. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 23 декабря.

Заражение было подтверждено у 433 жителей Федерации Босния и Герцеговина и у 226 жителей Республики Сербской. В округе Брчко зафиксировано 15 новых случаев заражения COVID-19.

С момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 107 000 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, что раннее 22 декабря в Боснии и Герцеговине было подтверждено 674 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 84 смертельных случая.

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