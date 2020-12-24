Гуанчжоу, Китай, , 03:34 — REGNUM Около 180 тыс. человек в зонах высокого риска по COVID-19 в провинции Гуандун на юге Китая получили вакцину-кандидат против коронавируса, сообщает 23 декабря агентство Синьхуа.

Никаких серьезных побочных эффектов от вакцины выявлено не было, сообщили в информационной канцелярии правительства провинции Гуандун во время пресс-конференции. Вакцины-кандидаты, произведенные компаниями China National Biotec Group и Beijing-based Sinovac по-прежнему проходят клинические испытания.

Гуандун начал кампанию вакцинацию от COVID-19 среди групп людей с более высоким риском заражения. К ним относятся медицинские работники, таможенники, работники первичного звена по профилактике эпидемий, иностранные репатрианты и люди, работающие в трансграничных логистических центрах холодовой цепи и изоляторах.