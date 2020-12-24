Пекин, , 03:29 — REGNUM Около 3,77 млн китайцев зарегистрировались для участия в национальном экзамене для поступления в аспирантуру 2021 года, сообщает 23 декабря агентство Синьхуа.

Экзамен пройдет с 26 по 28 декабря текущего года, сообщили в Министерстве образования КНР. Экзаменуемым рекомендовано предпринять все необходимые меры безопасности и профилактики COVID-19, включая мониторинг температуры тела и сдачу тестов в экзаменационных центрах.

Министерство потребовало от общественности сообщать о всех попытках обмана во время экзаменов, а также сообщать властям о всех нарушениях. Всего 3,41 млн заявок было подано для сдачи вступительных экзаменов в аспирантуру в 2019 году.