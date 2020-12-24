Любляна, , 03:27 — REGNUM В Словении за последние 24 часа, в соответствии с результатами 6 524 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 1 913 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 39 человек скончались. 209 человек находятся в отделениях интенсивной терапии. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 23 декабря.

В доме старика Словении участились случаи заражения коронавирусом, но в последнее время число новых заражений падает, сообщило министерство здравоохранения страны 23 декабря.

В Словении около 109 000 человек заразились коронавирусом с начала пандемии, и до сих пор было зафиксировано 2 418 смертельных случаев.

Напомним, 22 декабря в Словении было подтверждено 1474 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 39 смертельных случаев.

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