Загреб, , 03:26 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 10 194 поведённых ПЦР-тестов, подтверждено 2 843 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 66 человек скончались. Об этом 23 декабря сообщает хорватское новостное агентство Index.

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К аппаратам ИВЛ подключено 291 пациентов. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 15 957.

В Хорватии 200 086 человек заразились коронавирусом с начала пандемии в феврале 2020 года.

Напомним, что раннее 22 декабря в Хорватии были подтверждены 1595 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 71 смертельный случай.

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