Ухань, Китай, , 02:54 — REGNUM Центральная китайская провинция Хубэй, некогда наиболее всех регионов страны пострадавшая от эпидемии COVID-19, начала отгрузку местного чая Монголии в знак благодарности за поддержку в борьбе с напастью, сообщает 23 декабря агентство Синьхуа.

Чай трех местных брендов, как ожидается, достигнет сухопутного порта Эрэн-Хото на границе Монголии в Внутренней Монголии Китая уже 25 декабря.

«У монгольского народа есть обычай делать молочный чай из чайных кирпичиков, а Хубэй имеет длительную историю экспорта чая в эту страну. Чай в качестве подарка послужит символом долгой и ширящейся дружбы между нами», — заявил руководитель одной из местных чайных фабрик Хэ Гунвэй.

По словам производителей, на некоторых упаковках чая присутствуют монгольские элементы, такие как юрта. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга посетил Китай в феврале, когда китайская битва с коронавирусом находилась в критической стадии, и пообещал прислать 30 тыс. овец в знак поддержки. В итоге он сдержал свое слово, и баранина была передана властями Китая медикам, которые вели борьбу с эпидемией.