Подгорица, , 03:25 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 2552 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 520 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 2 человека скончались. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 23 декабря.

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В институте общественного здоровья Черногории сообщили, что из 2 скончавшихся от коронавируса самому старшему было 60 лет, а самому младшему — 40 лет.

С учетом всех вновь выявленных случаев заболевания и числа вылечившихся от коронавируса, общее количество новых случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время более 44 972, а количество скончавшихся составляет 639 человек с начала 2020 года.

Напомним, что раннее, 22 декабря, в Черногории было подтверждено 258 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 7 смертельных случаев.

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