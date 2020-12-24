Вашингтон, , 02:30 — REGNUM Эксперты в американском Нью-Йорке проверяют новый случай возникновения аллергической реакции на вакцину против коронавирусной инфекции в США, созданной компаниями Pfizer и BioNTech, сообщает журнал Newsweek.

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Издание отмечает, что к настоящему времени в Нью-Йорке уже привили более 30 тысяч человек. Новый случай возникновения аллергии был зафиксирован у медработника, которого привили против COVID-19. В Нью-Йорке такой случай выявлен впервые, однако по всей стране это уже седьмой.

«Применение вакцин приводит к побочным эффектам и возникновению аллергических реакций, подобные случаи известны и встречаются», — цитирует журнал сообщение городского управления здравоохранения.

При этом в ведомстве подчеркнули, что разработчики вакцины не скрывали, что возможны побочные эффекты в виде аллергической реакции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний США намерен выяснить причины возникновения аллергической реакции после вакцинации препаратом от Pfizer. Сейчас институт подготавливает и составляет план своего исследования.

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