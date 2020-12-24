Пекин, , 02:30 — REGNUM Нематериальное культурное наследие сыграло важную роль в кампании по борьбе с бедностью в Китае, сообщили 23 декабря в Министерстве культуры и туризма КНР.

Министерство поддержало обедневшие уезды по всей стране, создав специальные мастерские для трудоустройства бедняков, заявил представитель департамента нематериального культурного наследия при министерстве Ван Чэньян во время пресс-конференции.

Почти 1000 мастерских было построена в бедных уездах национального уровня в рамках усилий, предпринимаемых местными властями, предприятиями, академическими институтами, отметил Ван.

Кроме того, министерства усилило воспитание специалистов в области культурного наследия, занялось расширением платформ распространения товаров, изготовленных с использованием традиционных методов и ремёсел.