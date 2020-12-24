Белград, , 02:19 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 16 617 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 4 426 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 51 человек скончалось. К аппаратам-ИВЛ подключено 309 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 23 декабря.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 312 253, а количество смертельных случаев выросло до 2 833 человек.

Иммунолог и член кризисного штаба Сербии Срджа Янкович заявил, что врачи не видят поводов для более значительного смягчения мер, и они также не рекомендуют праздновать Новый год в местах большого скопления людей.