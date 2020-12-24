Сан-Паулу, Бразилия, , 01:56 — REGNUM Клинические испытания в Бразилии вакцины от COVID-19, созданной китайской фармацевтической компанией Sinovac Biotech, завершились успешно, сообщил директор института Бутантан в бразильском штате Сан-Паулу Димас Ковас в ходе брифинга.

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По его словам, полученные результаты позволяют обратиться за одобрением в регулирующие органы страны для экстренного применения препарата.

При этом Ковас не стал назвать степень эффектности указанной вакцины. По его словам, такая информация может быть разглашена только в совместном заявлении института и компании Sinovac Biotech.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря власти Бразилии получили первый миллион доз вакцины, произведенной в стране и разработанной британско-шведской компании AstraZeneca для борьбы с COVID-19.

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