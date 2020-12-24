Атланта, США, , 01:55 — REGNUM Вакцину от коронавирусной инфекции к 23 декабря получили более 1 млн жителей Соединённых Штатов, сообщили в пресс-службе федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

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"1 008 025 человек — люди, начинающие вакцинацию препаратами Moderna и Pfizer/BioNTech», — сообщили в управлении CDC.

Из сообщения следует, что данные о привившихся гражданах поступают в государственные органы здравоохранения в течение 72 часов после получения вакцины, и потому цифры от различных ведомств могут отличаться.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство США заказало дополнительно 100 млн доз вакцины от коронавируса производства Pfizer и BioNTech за $2 млрд.

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